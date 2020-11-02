Tüm Türkiye'nin gözü, kulağı İzmir'de. Enkaz altından gelecek iyi bir haberde. 7 bin 888 personel, 25 arama kurtarma köpeği, binden fazla araç sahada. Tüm uğraşlar, yıkılan binaların arasından yeni bir mucize çıkarmak için. Deprem bölgesinde bir yandan da hasar tespiti yapılıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1286 artçı sarsıntı yaşandı.

Şu ana kadar 91 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 994 kişiden 839’u taburcu edildi. 155 kişinin tedavisisi sürüyor.

İzmir’de halen 5 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahada 942 personel binaları inceliyor.

10 gün içerisinde acil hasar tespit çalışmalarının bitirilmesi planlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Toplamda bugüne kadar 4 bin 424 binada 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık. Bu binalar içerisinde acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı,, bağımsız bölüm sayımız ise 1572'dir. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var." dedi.

Depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlar

Depremzedelerin yaralarını sarmak için de adımlar atılıyor. Evi yıkılmış veya yıkılacak olanlara,, hane başına 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13 bin lira, bu durumdaki evlerin kiracılarına ise 5 bin lira taşınma ve kira yardımı ödenecek.

Geçici barınma merkezleri kuruluyor

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3.569 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24.382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duşWC konteyner sevk edildi.

Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı’na 791, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eskişehir Stadı’na 217, Buca Hipodromu’na 194, Buca Stadında 158, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 248 adet olmak üzere, İzmir genelinde bin 864 adet çadır kurulumu tamamlandı. 2 bin 38 çadır ise kurulum aşamasında..