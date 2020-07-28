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Deprem ve doğal afetler için Meclis'te araştırma komisyonu kurulması talebi
[Fotoğraf: AA]
AK Parti, deprem ve doğal afetlerin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.
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Etiketler: son dakika AK Parti deprem doğal afet araştırma komisyonuSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 20:22
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