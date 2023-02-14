Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, son yolculuğuna Ankara'da uğurlanıyor.

84 yaşında hayatını kaybeden Baykal'ın için ilk olarak uzun yıllar genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde tören düzenlendi.

"Ülkemizin çıkarlarını her ortamda savundunuz"

Deniz Baykal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, sabah CHP Genel Merkezi'ne götürüldü.

Çok sayıda partilinin katıldığı veda töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal için kaleme aldığı yazıyı okudu. "Sayın Genel Başkanım" diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin çıkarlarını her ortamda savundunuz. Devlet adamı kimliğinizi her ortamda hissettirdiniz" dedi.

TBMM'de resmi tören yapılacak

Deniz Baykal için bir sonraki durak yıllarca milletvekili olarak görev yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak.

11.30'da düzenlenecek Meclis'teki resmi törene, devletin zirvesi, bakanlar, milletvekilleri ve partilerin genel başkanlarının katılması bekleniyor.

Baykal'ın naaşı Devlet Mezarlığı'na defnedilecek

Ankara'daki son tören Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde yapılacak. Baykal için öğle namazı sonrası cenaze namazı kılınacak.

Namazın ardından, Deniz Baykal'ın naaşı Ankara'daki Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.