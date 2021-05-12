İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bayramda görev yapacak personelle ilgili bilgi paylaşan Soylu, "Bayram süresi ve bayramdan sonraki pazarın sonuna kadar 174 bin 178 personel şehirler arası, şehir içi denetimlerde bilfiil görev alacak" açıklamasını yaptı.

Şampiyonluk kutlamaları

Hafta sonu belli olacak Süper Lig şampiyonu için yapılabilecek kutlamalarla ilgili de konuşan Soylu, "Kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"17 Mayıs 05.00'ten sonra ne olacak?" sorusu üzerine Bakan Soylu, "17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı’nda alınacak tedbirlere dair basın açıklaması yapıyor. https://t.co/X1vyZFEeK8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 12, 2021

Bakan Soylu'nun tedbirlerle ilgili açıklamaları şu şekilde:

Aldığımız tedbirler 609 noktadan takip edildi. Saha ve denetimlerin uyumu takip edildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri dikkate alındı. 63 binden 13 bin 500 seviyelerine kadar vaka sayıları düştü.

Ortalama aktif vaka sayısı 570 binden 200 bin seviyelerine düştü. Yani 3'te 1 azalmış oldu.

18 büyükşehirden her sabah toplu taşıma rakamları alıyoruz. 500-600 bin seviyelerinde yolcu sayısı var.

Yaklaşık 10,5 milyon kişiye çalışma belgesi

e-Başvuru'dan biz çalışma izni belgesi verdik. Burada ikili bir yöntem uyguladık. Yaklaşık 10,5 milyon kişiye e-Başvuru üzerinden çalışma belgesi verdik. İlk günün ardından aksamalar ortadan kalktı. Bir yoğunluk oluşmuştu çünkü. Çalışanın veya çalıştım diyenin bunu suistimal etmemesi gerekir.

Kontrol noktaları oluşturduk. Kolluk güçlerimiz, trafik, asayiş ekiplerimiz ciddi bir çalışma içindeler. 2 milyon 33 bin seyahat belgesi başvurusu oldu. 945 bin 834 seyahat izin belgesi verdik. Önümüzdeki günlerde bu sistemin devam etmesi gayretimiz sürecek.

"174 bin 178 personel denetimlerde görev alacak"

Bayram süresi ve bayramdan sonraki pazarın sonuna kadar 174 bin 178 personel şehirler arası, şehir içi denetimlerde bilfiil görev alacaklar.

Önümüzdeki günlerde şehirler arası 1167 kontrol noktasında denetimler yapılacak. Şehir içi kontroller 6 bin 84 noktada olacak.

Bayramdan sonra kontrollü normalleşme sürecinde olacağımızı görebiliyoruz. Buna inancımız tam.

16-23 Mayıs tarihleri arasında denetimler havadan, karadan ve drone ile uygulanacak. Vefa Sosyal Destek Ekipleri, 65 yaş üstü ekiplerin denetimlerini karşılamak için seferber olacak. Yarından itibaren tüm şehit aileleri ve gaziler ziyaret edilecek.

17 Mayıs 05.00'ten sonra ne olacak?

17 Mayıs saat 05.00'ten sonra ne olacağı konusunu vatandaşlarımızla paylaşacağız. 17 Mayıs sabah 05.00'i hep beraber görelim.