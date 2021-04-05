Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayan değerlendirme toplantısında, 104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan bildiri masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.

AK Parti MYK toplanıyor

Ardından AK Parti'nin büyük kongre sonrası oluşan yeni Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ilk kez toplanacak.

Toplantı emekli amirallerin yayımladığı bildiri nedeniyle erkene alındı. Toplantıda bildiri metninin içeriği, amacı ve etkileri ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek.

Ayrıca konuya ilişkin yol haritası belirlenecek. AK Parti'nin hukuki olarak sürece müdahil olup olmayacağı da gündemde olacak.

MYK üyeleri ile 2023'e kadar yapılacak çalışmalar da ele alınacak. Seçimler için izlenecek yol haritası değerlendirilecek.