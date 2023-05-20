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Gündem
AA 20.05.2023 05:53

Defne Devlet Hastanesi yarın düzenlenen törenle açılacak

Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle hizmete açılacak.

Defne Devlet Hastanesi yarın düzenlenen törenle açılacak

6 Şubat'taki depremlerde en büyük yıkımı yaşayan illerden biri Hatay'ın Defne ilçesinde 24 Mart'ta temeli atılan hastanenin 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen hastane, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılımının öngörüldüğü törenle hizmete açılacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sağlık Bakanı Koca'ya Defne Devlet Hastanesi teşekkürü

Hatay'da yaşayan bazı vatandaşlar, Defne Devlet Hastanesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Bakan Koca, 60 günde tamamlanan ve pazar günü açılışı yapılacak Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'yle ilgili vatandaşların memnuniyetini dile getirdikleri anlara ilişkin videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde, bir vatandaşın hastane için teşekkürlerini iletmesi üzerine, hastaneyi hızla bitirmek istediklerini vurgulayan Koca, "Tomografi, MR, kan tetkikleri, görüntülemeler, muayeneler yapılabilsin istiyoruz. Bir hafta sonra da ameliyathane devreye girsin istiyoruz" dedi.

 

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