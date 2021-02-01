Terörle mücadele sürüyor. Terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha vuruldu. Yalova7da düzenlenen operasyonda örgütün "Türkiye suikastçısı" yakalandı.

Operasyonu İçişleri bakanı süleyman soylu duyurdu. Bakan Soylu, Twitteir hesabından yaptığı paylaşımında, "DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi. Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.