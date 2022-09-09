Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerindeki işlemleri tamamlanan ve bu sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, soruşturma savcılığına çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığı tarafından ifadesi alınan şüpheli, "Anayasa'yı ihlal" suçundan tutuklanma talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Savcılık ifadesi 6 saat süren şüphelinin hakimlikteki sorgusuna başlanacak.