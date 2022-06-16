Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 15:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Polise yumruk atan vekil ile ilgili fezleke hazır
DBP milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 'polise mukavemet', 'kamu görevlisine hakaret ve yaralama', 'izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü' suçlarından hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
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