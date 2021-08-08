Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 17:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Datça'da yeni yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere, Yatağan ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürerken, ilçenin Eski Datça mevkisinde orman yangını çıktı.
Yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Etiketler: Orman Yangını
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