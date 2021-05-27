Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 08:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Darbe imalı bildiriyi imzalayan 84 amiralin ifadesi alınıyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında 84 şüpheliyi ifadeye çağırdı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayımlanan bildiriyi imzalayanlar ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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