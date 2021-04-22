Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 10:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Darbe imalı bildiri soruşturması sürüyor: 6 emekli amiral ifade veriyor
[Grafik: TRT Haber]
Darbe imalı bildiri soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan 7 şüpheliden 6'sı Ankara Emniyeti'ne gitti.
104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Muğla, Antalya ve Ankara'da 6 emekli amiral ile 1 emekli general ifade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne çağrılmıştı.
7 şüpheli için verilen süre bugün doluyordu. Emekli Amiral Işık Biren rahatsızlığı nedeniyle ifade vermeye gidemeyeceğini mazaret dilekçesi ile bildirdi.
6 şüphelinin Ankara Emniyeti'ndeki ifade verme işlemleri ise sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulmuştu.
Etiketler: Darbe
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