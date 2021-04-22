104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Muğla, Antalya ve Ankara'da 6 emekli amiral ile 1 emekli general ifade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne çağrılmıştı.



7 şüpheli için verilen süre bugün doluyordu. Emekli Amiral Işık Biren rahatsızlığı nedeniyle ifade vermeye gidemeyeceğini mazaret dilekçesi ile bildirdi.



6 şüphelinin Ankara Emniyeti'ndeki ifade verme işlemleri ise sürüyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulmuştu.