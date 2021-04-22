Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 10:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Darbe imalı bildiri soruşturması sürüyor: 3 emekli amiral ifade veriyor
[Grafik: TRT Haber]
Darbe imalı bildiri soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan 7 isimden 3 emekli amiralin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri başladı.
104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Son olarak 7 isim daha ifadeye çağrılmıştı. COVİD-19 salgını nedeniyle yaşlarından dolayı gözaltı uygulanmayan isimlerin bugün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelip ifade vermeleri istenmişti.
7 isimden Namık Kemal Çalışkan, Ali Yüksel Önel ve Nurhan Kayhaoğlu ifade vermek için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. İfade işlemleri sürüyor.
Etiketler: Darbe
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