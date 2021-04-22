104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Son olarak 7 isim daha ifadeye çağrılmıştı. COVİD-19 salgını nedeniyle yaşlarından dolayı gözaltı uygulanmayan isimlerin bugün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelip ifade vermeleri istenmişti.

7 isimden Namık Kemal Çalışkan, Ali Yüksel Önel ve Nurhan Kayhaoğlu ifade vermek için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. İfade işlemleri sürüyor.