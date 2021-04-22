Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 21:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Darbe imalı bildiri soruşturması: 6 şüpheli için adli kontrolle serbest
[Fotoğraf: AA ]
Darbe imalı bildiri soruşturmasında 5 emekli amiral ve 1 tuğgeneral adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 emekli amiral ile 1 emekli general, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Emekli amirallerin tamamı yurt dışına çıkmama adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.
Etiketler: Darbe
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