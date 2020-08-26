Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığından kamu çalışanları için genelge
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Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle, kamu kurum ve kuruluşlarında, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarında, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.
Etiketler: son dakika Cumhurbaşkanlığı genelgesi kamu çalışanlarıSon Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 00:33
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