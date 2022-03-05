Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Dün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey, Brüksel'de NATO Zirvesi’nde bu teklifi yaptı. Kendisi de zaten hem Rus mevkidaşıyla hem Ukraynalı mevkidaşıyla yoğun bir temas içerisinde. Bu teklif makul, güzel bir teklif. Kremlin’den bu yönde olumlu bir açıklama yapılmasını da biz olumlu karşılıyoruz. Zira bu savaşın bir an önce sona ermesi ve müzakere masasına dönülmesi gerekiyor. Şu anda tabii Ukrayna ve Rus heyetleri görüşüyorlar. İkinci tur görüşmeleri dün bitirdiler. Üçüncü tur görüşmelerin bu hafta sonu, önümüzdeki hafta da olması öngörülüyor. Fakat bu savaş bütün şiddetiyle devam ederken müzakerelerden bir netice çıkmasını beklemek de pek gerçekçi olmaz.

Burada saldırıların durması ve müzakere için öne sürülen şartlar, beklentiler her neyse bunlara bir şans verilmesi gerekiyor.

Ayrıntılar geliyor...