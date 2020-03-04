Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kalın, Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin, "İdlib'de yaşanan hadiseler çerçevesinde, bir ortak anlayışla bir mutabakata varma ümidiyle gidiyoruz. Moskova'ya giderken temel çerçevemiz Rusya Federasyonu ile imzaladığımız İdlib mutabakatı çerçevesinde acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır." dedi.

"Suriye'de seçimin hükmü yok"

Beşşar Esed rejiminin, nisan ayında seçim yapılacağına ilişkin ilanını değerlendiren Kalın, şöyle konuştu:

"Hiçbir hükmünün olmadığını, bunun geçen sefer yapılan seçimden hiçbir farkının olmayacağını, ne bizim, ne Suriye halkı, ne de uluslararası toplum nezdinde bir meşruiyetinin bulunmayacağını tekrar ifade etmek istiyorum."

Kalın, sığınmacıların durumuna dair, "Mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüşü sağlanacaksa bunun şartlarının Suriye sahasında oluşturulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Libya'da Hafter ateşkesi ihlal ediyor"

Libya'da Hafter güçlerinin ateşkesi ihlal ettiğine dikkati çeken Kalın, "Meşruiyeti olmayan Hafter yönetiminin ilan edilen ateşkesi nasıl ihlal ettiğini görüyoruz. Artık uluslararası toplumun da bunu net bir şekilde görmesi ve buna göre adım atması gerekiyor." dedi.

"Suçlamaları cevap vermeye dahi değer görmüyoruz"

Kalın, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarını, "O sözler, bir insana ait olabilecek bir söz değildir. Yapılan suçlamaları cevap vermeye dahi değer görmüyoruz."

Kimseyi iradesi hilafına zorla tutamayız"

Kalın şunları kaydetti:

"100 bin civarında mülteci almış olan Yunanistan'a acilen 100 milyonlarca yardım fonunu harekete geçirebilen Avrupa Birliği'nin, 4 milyon civarı mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye söz konusu olduğunda bürokrasiden, mevzuattan bahsetmesi bir çifte standarttır. Biz kimseyi burada iradesi hilafına zorla tutamayız. Karşı tarafın da, bu Yunanistan, Bulgaristan, başka Avrupa ülkeleri olur, uluslararası hukuk ve insani hukuk çerçevesinde bu insanları alma mecburiyeti vardır."