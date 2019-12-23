Türkiye'nin Suriye ve Libya diplomasisi devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye ve Libya’daki güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İbrahim Kalın, Türkiye'nin bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması konusundaki çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.



Görüşmede ayrıca, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı.

Kalın, Türkiye'nin bu konudaki ilkeli tutumunu bir kez daha vurguladı.

Kaynak: TRT Haber