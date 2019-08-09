Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Sureiye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisi, harekat merkezinin kurulması ve iki ülke ilişkileri ele alındı.
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton görüşmesinde, güvenli bölge, harekat merkezi ve ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Sureiye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisi, harekat merkezinin kurulması ve iki ülke ilişkileri ele alındı.
Kaynak: TRT Haber