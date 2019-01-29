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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bolton ile görüştü
29 Ocak 2019 Salı 18:34 - Son Güncelleme 29 Ocak 2019 Salı 18:41
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'la görüşmesinde Suriye’den çekilme sürecinde koordinasyonun devamı, güvenli bölgenin ihdasında iş birliği konularında mutabık kalındı.
Kaynak: AA
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