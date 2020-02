Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Askerlerimizin korunması için her şey yapılacaktır. Askeri gözlem noktaları yerinde durmaya devam edecektir. Çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenin sınırlarda değişikliği kabul etmemiz mümkün değil. Askerlerimizin can güvenliğinin sağlanması için gerekli tahkimat yapılacaktır. Rejimin ay sonuna kadar girdiği yerlerden geri çekilmesi gerekir. Bundan sonra yapacağı her bir hatanın yapacağı ağır sonuçları olacaktır. Bu mesajları Rus mevikdaşlarımıza da ilettik. Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir. Bunun çalışması sürüyor.. Rus askeri heyetle görüşmelerden sonra yol haritası belirlenecek.

Suriye'de siyasi sürecin ilerletilmesi, çatışmaların sona erdirilmesi, anayasa komisyonu çalışmalarını tamamlaması için Rusya ve İran'la birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Yaklaşık 2 yıldır devam eden bu çalışmanın aslında sahada önemli neticelerini de geçtiğimiz 2 yıl içerisinde gördük.

Türkiye aynı zamanda Cenevre'de devam eden sürecin de bir aktörü olarak BM çatısı altında yapılan çalışmalarda fiilen destek vermektedir. Ancak son dönemde özellikle rejimin devam eden saldırıları karşısında artık sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü Meclis konuşmasında da ifade ettiği gibi yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz.

Bu yeni dönemin parametrelerini de dün sayın Cumhurbaşkanımız açık ve net bir şekilde ortaya koydular. Bu çerçevede de hem Rus makamları ile hem İran makamlarıyla yoğun temaslarımız devam ediyor. Dünden beri ilgili arkadaşlarımız mevkidaşları ile bu konuları görüşüyorlar.

Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir. Bunun çalışması sürüyor.

AP'deki konferans

Kürtleri korumak istediğini, onlara yol göstermek istediğini iddia edenlerin, Kürtleri kendi bölgesel dizaynlarına bir payanda yapmaktan başka niyetleri yoktur.

İnfaz düzenlemesi

İnfazla ilgili çalışmalar devam ediyor. Konunun Meclis'in gündemine gelmesiyle ilgili çalışma devam ediyor. Çalışmanın ciddi bir noktaya geldiğini ifade edebilirim.

Filistin Barış Planı

Bu planın barış ve çözüm planı olmadığı açık bir şekilde görülüyor Bu plan iki devletli çözüm tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bir mahrumiyet yok etme planıdır. Bu plan yeni değildir, Ariel Şaron’un planıdır. İnsansız topraksız tarihsiz devletsiz bir Filistin hayal etmektedirler.

"Müttefiklerimizden yeterli destek görmüyoruz"

ABD ile istihbarat süreci devam ediyor. Ama yeterli mi? Buna evet demem mümkün değil. Terör örgütleriyle mücadelemizde müttefiklerimizden yeterli destek görmüyoruz.

F35'lerle ilgili ortak komisyon kurulması

Yaptığımız görüşmelerde maalesef bugüne kadar bir netice alamadık.

