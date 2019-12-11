Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları çerçevesinde, önümüzdeki hafta Cenevre'de küresel mülteciler forumuna eş başkan olarak katılımı planlanmakta.

- Enflasyonda ciddi bir dizginlenme olduğunu görüyoruz. Faizlerdeki düşüşün de devam edeceğini görüyoruz.

- Güvenli bölge kurulmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Mültecilerin evlerine güvenli bir şekilde dönüşlerini sağlamak için Birleşmiş Milletler ile de çalışmalar sürüyor. Mülteciler konusunu Cenevre'deki Mülteciler Forumu'nda ele alacağız. Mültecilerin dönüşü, BM'nin belirlediği üç ana kritere göre olacak. Güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönüşler sağlanacak.

- Bu akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi olacak. Görüşme ile Suriye sahasındaki son durumun ele alınması fırsatı olacak.

- (Feyzullah Kıyıklı'nın Davutoğlu ve Babacın'ı ziyareti) Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir görevlendirmesi söz konusu olmamıştır. Kendi girişimleridir.

- (F35 projesi) Teknik ya da savunma sanayi mevzu olmaktan çıkmış, tamamen Amerikan iç siyasetinin bir konusu haline gelmiş durumda.

- Çakar kullanımıyla ilgili yeni bir uygulama başlatıldı. Çakar kullanımında 50'ye 1 oranında bir azalma meydana geldi. Denetimler devam ediyor, devam edecek. (Milletvekili araçlarına çakarlı geçiş üstünlüğü) Yasa Cumhurbaşkanımızın önüne geldiğinde taktir kendisinindir.

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