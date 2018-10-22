Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hiçbir şey gizli kalmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi

İdlib mutabakatından dolayı Sayın Trump, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini ifade ettiler.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İdlib mutabakatından dolayı Sayın Trump, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini ifade ettiler.https://t.co/FKGwXq60Lb pic.twitter.com/pqKGXtiCD7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Ekim 2018

"Yakın bir zaman içerisinde devriye faaliyetleri başlayacak"

ABD'li yetkililer sürecin hızlanması için atmaları gereken adımları atmaya başladılar. Gaziantep'te devam eden ortak eğitim önümüzdeki günlerde tamamlanacak ve Münbiç civarında yakın bir zaman içerisinde müşterek devriye faaliyetleri başlayacak.

29 Ekim Resepsiyonu

Yeni Havalimanının açılışı nedeniyle 29 Ekim Resepsiyonu İstanbul’da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 29 Ekim resepsiyonu İstanbul'da yapılacak, yeni havalimanının açılması nedeniyle.https://t.co/FKGwXq60Lb pic.twitter.com/kGPyDXYe3W — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Ekim 2018

Siyasette af tartışması

Cumhurbaşkanımızın MHP'yi, onun tabanını hedef alan bir değerlendirmesi söz konusu bile değil. Kastettiği, özensiz hazırlanması halinde bir Af Yasası'nın doğuracağı toplumsal sonuçlardır.

Cemal Kaşıkçı cinayeti

Konsolosluk aracına ulaşıldı, incelemeler yapılacak. Cumhurbaşkanımızın baştan beri koyduğu çizgi son derece nettir. Bu olayla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak.

[Cemal Kaşıkçı cinayeti] Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Konsolosluk aracına ulaşıldı, incelemeler yapılacak.https://t.co/FKGwXq60Lb pic.twitter.com/MmlyLYz0mR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Ekim 2018

Konu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir konu değildir. Türkiye, burada uluslararası hukuk çerçevesinde kendi milli hukuk kuralları çerçevesinde olayın aydınlatılması için gerekli adımları atmaktadır.

Mesele, menfur bir cinayetin aydınlatılması meselesidir.

Danıştay'ın Öğrenci Andı kararı

Burada milli kimlikle ilgili bir tartışma yok, okullardaki bir uygulama ile ilgili bir konudan bahsediyoruz. Bununla ilgili tabii hukuki süreç devam edecek. Onun da hep birlikte takipçisi olacağız. Buradan yeni bir siyasi polemik, 'milli kimlik nedir,neyi kapsar neyi kapsamaz' gibi bir tartışmaya girmeyi çok doğru bulmuyoruz.

[Danıştay'ın Öğrenci Andı kararı] Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni siyasi polemiğe girmeyi doğru bulmuyoruz. Burada milli kimlikle ilgili bir tartışma yok, okullardaki bir uygulama ile ilgili bir konudan bahsediyoruz.https://t.co/FKGwXq60Lb pic.twitter.com/GVI27cJRis — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Ekim 2018

Türkiye Doğu Akdeniz'deki doğal haklarından, uluslararası hukuktan doğan haklarından hiç bir zaman vazgeçmeyecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye Doğu Akdeniz'deki doğal haklarından, uluslararası hukuktan doğan haklarından hiç bir zaman vazgeçmeyecek.https://t.co/FKGwXq60Lb pic.twitter.com/7rTjuXqEwp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Ekim 2018

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri

Bir siyasi partinin bu şekilde bir şirket ortağı olması aslında Siyasi Partiler Kanunu açısından da uygun olmadığı şekilde.

Kaynak: AA / TRT Haber