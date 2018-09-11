Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Türk ekonomisi uluslararası yatırımcılara güven veren bir ekonomi olarak yoluna devam etmektedir. Ekonomimiz dışarıdan gelen etkilere rağmen büyüdüğü görülüyor. Türk ekonomisiyle ilgili panik havasının olmadığını ifade etmek istiyorum. Türbülans gibi görülen dönemin de kısa sürede aşılacağından eminiz

-Kasım ayında ikinci 100 Günlük İcraat Programı yayınlanacak.

-Hafta başında yeni eğitim yılı başlıyor. Burada özellikle yeni dönemlerle ilgili alınan tedbirler takdim edildi. Bütün öğrencilerimizin güven ve huzur içinde eğitim görmesi amacıyla bütün önlemleri alacağız. Yeni dönemde 60 bin temizlik, 20 bin sivil güvenlik görevlisi görevlendirilecek.

Tahran zirvesi

-Bizim beklemediğimiz şekilde zirve canlı yayınlandı. Bu da hayra vesile oldu. Cumhurbaşkanımızın gayretini tüm dünya görmüş oldu. İdlib’e yönelik saldırı sadece insani felakete yol açmaz. İdlib'e yönelik saldırı her şeyden önce şu ana kadar devam eden siyasi süreçleri dinamitleyecektir, ciddi bir güven bunalımına yol açacaktır. Yüz binleri kapsayacak bir göç dalgası başka komplikasyonlara yol açar. Bu göç Avrupa’yı da etkiler.

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