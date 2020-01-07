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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuşuyor07 Ocak 2020 Salı 15:24 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 19:21
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarının satır başları şöyle;
2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşım toplantısı yapması planlanıyor.
(ABD-İran gerginliği) Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız, bu konuyla ilgili temas trafiğini yoğunlaştıracak.
Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması.
Ayrıntılar gelecek...