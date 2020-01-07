Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşım toplantısı yapması planlanıyor.

(ABD-İran gerginliği) Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız, bu konuyla ilgili temas trafiğini yoğunlaştıracak.

Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması.

Ayrıntılar gelecek...