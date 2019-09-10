Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşmasından satır başları:

- (Diyarbakır annelerinin nöbeti) Feryat dalga dalga bütün topluma yayıldı.

- Onların onurlu duruşu Türkyede karşılık bulmuştur.

- Sanatçıların kucaklayıcı bir tavır sergilemeleri önemli.

- Bir annenin çocuğunu dağdan indirmek için verdiği mücadeleye şu veya bu gerekçeyle (sanatçıların) uzak durması kabul edilebilir bir şey değil.

Güvenli bölge mutabakatı

- Amacımız Irak'a kadar bölgeyi terörden arıdırmak.

- Mülteci meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değildir.

- Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz, süreç hızlandırılmalı.

- Güvenli bölgenin bir an önce hayata geçirilmesini isityoruz.

- Askerimizin uzmanlarımızın muutlaka sahada olması gerekiyor.

- Güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturma kabiliyetimiz var.

İdlib'deki gelişmeler

- Tedbirler sınırda değil yerinde alınmalı.

- Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecek.

ABD ile ticaret görüşmeleri

- Türkiye'de doğru yatırım yapan her zaman kazanmıştır.

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