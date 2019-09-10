Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuşuyor10 Eylül 2019 Salı 19:15 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 19:44
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşmasından satır başları:
- (Diyarbakır annelerinin nöbeti) Feryat dalga dalga bütün topluma yayıldı.
- Onların onurlu duruşu Türkyede karşılık bulmuştur.
- Sanatçıların kucaklayıcı bir tavır sergilemeleri önemli.
- Bir annenin çocuğunu dağdan indirmek için verdiği mücadeleye şu veya bu gerekçeyle (sanatçıların) uzak durması kabul edilebilir bir şey değil.
Güvenli bölge mutabakatı
- Amacımız Irak'a kadar bölgeyi terörden arıdırmak.
- Mülteci meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değildir.
- Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz, süreç hızlandırılmalı.
- Güvenli bölgenin bir an önce hayata geçirilmesini isityoruz.
- Askerimizin uzmanlarımızın muutlaka sahada olması gerekiyor.
- Güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturma kabiliyetimiz var.
İdlib'deki gelişmeler
- Tedbirler sınırda değil yerinde alınmalı.
- Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecek.
ABD ile ticaret görüşmeleri
- Türkiye'de doğru yatırım yapan her zaman kazanmıştır.
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