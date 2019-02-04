Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı devam ederken gazetecilere gündemle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Güvenli bölge konusu

-Münbiç ve Fırat'ın doğusunda da benzer bir modelin uygulanması için bizim temel beklentimiz, bölgenin kontrolünün Türkiye'de olması. Türkiye'ye dönük herhangi bir tehdidin, terör riskinin tekrar husule gelmesine asla müsade etmeyeceğiz.

-Güvenli bölgeyle ilgili müzakereler devam ediyor, terör örgütlerinin tampon bölgesi olmayacaktır. Trump'ın 20 mil olarak açıkladığı yer Suriyelileri korumayı hedeflemektedir.

-Münbiç yol haritasının hayata geçmesi için çağrımızı tekrarlıyoruz, haritanın çoktan hayata geçirilmiş olması gerekirdi, oyalama taktiklerinin kimseye faydası olmayacaktır.

-KOBİ'lere desteklerimiz devam edecek.

-Ocak ayı itibarıyla ticaret hacmimiz yüzde 6,3'lük bir artış gösterdi ki bu Türk sanayicisinin ve üreticisinin dünya pazarlarına erişiminin ne kadar güçlendiğini, arttığını bir defa daha gösteriyor.

Seçimlerden sonra IMF'ye gidileceği iddiası

-Bu tip rivayetlere itibar edilmesin, bunlar algı operasyonlarıdır. Türkiye için IMF yılları geride kaldı.

-Kim tarafından gelirse gelsin özellikle Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye Türkiye'nin göz yummayacağını herkesin bilmesi gerekir.

Çipras'ın açıklamaları

Yaklaşımlarının pozitif ve iyi niyetli olduğunu göstermektedir. Yarınki görüşmelerin bu çerçevede gerçekleşeceğine inanıyoruz.

Bedelli askerlik konusu

-Şu ana kadar 635 bine yakın kişi başvurdu. Farklı askerlik türlerine ilişkin Milli Savunma Bakanlığımızın bir çalışması var. Dört temel prensip belirlendi, kısa sürede tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Önümüzdeki günlerde de yeni bir görüşme gerçekleşebilir.

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