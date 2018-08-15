Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuşuyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"Dalgalanmanın Türk lirası ile ilgisi yok"

Kurdaki dalgalanmanın Türk ekonomisinin bünyesi ile yapısıyla, objektifen ve nesnel yapısıyla bir ilgisi yoktur. Büyük oranda bir ekonomik savaş ve psikolojik algı operasyonu çerçevesinde özellikle Türk lirasını yıpratmaya dönük bir takım adımların atıldığını gördük. Son günlerde ilgili bütün kurumlarımızın Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankası, BDDK ve SPK'nın aldığı tedbirler milletimizin vatandaşlarımızın bu konuyu sahiplenmesi neticesinde de iyiye bir gidişin dün itibarıyla başladığını memnuniyetle görüyoruz. Bu iyiye gidişin bundan sonra da devam edeceği temel beklentimizdir.

Çünkü Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Bünyesi sağlamdır bir kaç gündür sadece resmi kurumlarımız değil iş çevrelerinden gelen açıklamalar da zaten bunu teyid etmektedir. Özellikle bankacılık sektörünün son derece sağlam bir yapıya sahip olduğunu herkes bilmektedir. Aslında dünyada en güçlü bankacılık sistemine sahip ülkelerden birisi Türkiye'dir. Yatırım ortamı itibarıyla da Türkiye'nin son derece elverişli bir yatırım ortamına sahip olduğunu hepimiz biliyoruz.

Türkiye kimseyle bir ekonomik savaştan yana değildir. Fakat kendine yönelik bir saldırı söz konusu olduğunda da buna elbette tepkisiz kalması düşünülemez. Netekim bu çerçevede de aldığımız tedbirlerle, kurumlarımızın eşgüdüm içerisinde uyguladığı tedbirlerle iyileşme trendinin olduğunu görüyoruz. Sadece Türkiye'den değil Avrupa ülkelerinden Rusya'ya, İran'dan Amerika'daki pek çok çevreye kadar Trump yönetiminin ek vergiyi yahut Türk lirası ile ilgili açıklamalarına tepkilerin gelmeye de devam ettiğini görüyoruz. Amerikan Ticaret Odası'ndan, Amerikan Türk İş Konseyi'ne TAİK'e ve diğer ilgili bütün kuruluşlara Türkiye'deki iş çevrelerine TÜSİAD'a, TOBB'a, MÜSİAD'a ve diğer ilgili tüm kurumlarımıza kadar bu politikaların sadece Türk-Amerikan ilişkilerine değil dünya ekonomisine de zarar vereceğini ifade etmekteler. Dün sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye serbest piyasa kurallarına bağlı bir şekilde dünya ekonomisi ile entegre olmaya bundan sonra da devam edecektir. Bu konuda kimsenin bir endişesi olmasın.

Özellikle Trump yönetiminin zaman zaman iç siyasi sıkışıklıktan kaynaklanan bir refleksle dışarıda bir takım gerginlikler başlattığını hepimiz görüyoruz. Son bir yıldır adeta bir standart uygulama haline geldi. Bu yaklaşım bu çerçevede şu ana kadar Amerikan yönetiminin Kanada, Meksika, Çin, İran, Kore, Rusya, Küba, NATO, Almanya gibi ülkelerle yada kurum ve kuruluşlarla bir takım gerilimler içerisine girdiğini gördük. Bu anlamda Türkiye ne ilk ne de son ülke. Fakat bunun sadece ülkelerin ekonomilerine dünya ticaretine değil dünyanın ekonomik dengelerine ve son tahlilde Amerikan çıkarlarına da zarar verdiği artık açık bir şekilde ortadadır. Dolayısıyla bu çerçevede biz ilgili bütün kurumlarımızın alacağı tedbirlerle bundan sonra da uygulayacağı tedbirlerle Türk ekonomisindeki bu normalleşmenin daha da güçleneceğini öngörüyoruz. Zira sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi siyasi istikrar ve güven ortamının güvence altına alınması sağlam temellerinin korunması birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir.

Ayrıntılar gelecek...