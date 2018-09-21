Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İdlib için Ruslarla birlikte sahada çalışıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Beştepe'de açıklama yaptı.

Soçi'de İdlib mutabakatı

-Dün MGK toplantısını yaptık. Cumhurbaşkanımızın diplomatik girişimleriyle varılan İdlib Mutabakatıyla büyük insani kriz önlendi. İdlib saldırısı bu sayede önlenmiş oldu. Bu mutabakat neticesinde ilgili birimlerimiz çalışmalarını yürütüyorlar.

-Bunun detayları MİT, TSK ve özel kuvvetler birlik içerisinde Ruslarla birlikte sahada çalışıyorlar. Daha önce de İdlib'le ilgili çalışmalar vardı. Bu çalışmalar şimdi yoğunlaştırıldı. Terör unsurlarının ayrıştırılması bizim için de önem arz ediyor. Biz bunu Afrin'de, Cerablus, El-Bab'da gösterdik. Aynı tavrımız Suriye'nin sınır bölgelerinde de geçerlidir. Biz bunu bir bütün olarak görüyoruz.

ABD ile Münbiç anlaşması

-ABD ile varılan Münbiç mutabakarının uygulanması büyük önem arz ediyor. Ortak devriye için çalışmalar tamamlanmak üzere. 90 günlük takvim konulmuştu, daha fazla vakit geçirmeden bunu uygulanması büyük önem arz ediyor.

-Münbiç yol haritasının herhangi bir gecikme olmadan uygulanmasını bekliyoruz. Biz üzerimize düşeni yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz.

-"(Münbiç'te) Ortak devriye, müşterek devriye için çalışmalar tamamlanmak üzere. TSK, Amerikalı mevkidaşları ile sahada bunu koordine ediyor. Çok yakın bir zamanda hem müşterek eğitim hem de müşterek devriye faaliyetleri başlayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ve ABD ziyaretleri

-Sayın Cumhurbaşkanımız pazartesi günü BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Birçok ikili görüşmesi olacak. Yaklaşık 3,5-4 günlük programda yoğun bir diplomasi trafiği olacak.

-Bu ziyarete olumlu yaklaşıyoruz. Pozitif bir gündem ile gidiyoruz. Maliye Bakanımız da görüşmeler yapacak. Alman tarafının iyi hazırlık yaptığını görüyoruz. Bu ziyaretin ilişkiler için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

-Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde küresel barış diplomasisini yürütürken uluslararası toplumun üzerine düşen siyasi ve insani sorumluluğu da yerine getirmesi gerekiyor.

Yeni Ekonomi Program

-Sayın Bakanımız gerçekçi, detaylandırılmış, hedefleri belli olan yeni planı açıkladı. Türk ekonomisinin yeniden yapılandırılması, sağlam olan bünyesinin korunması için yeni program açıklandı. Bu programın olumlu karşılandığını görüyoruz.

"MİT'in yurt dışı operasyonları sürecek"

-MİT ve ilgili güvenlik kurumlarımızın yurt dışında terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlar kararlılıkla devam edecek. Hangi terör örgütü hangi yöntemi kullanırsa kullansın, kimle sahada işbirliği yaparsa yapsın Türkiye'ye karşı işledikleri suçlar karşılıksız, cezasız asla kalmayacaktır. Reyhanlı hadisesinde olduğu gibi 1 yıl sonra da 3 yıl sonra da 5 yıl sonra da olsa Türkiye'ye karşı suç işleyenler mutlaka ama mutlaka adaletin önüne çıkartılacaktır.

-Buradan bütün terör örgütlerine bu açık ve net bir uyarı olarak ifade etmek istediğimiz bir husustur. FETÖ'nün rahat nefes almasına Türkiye Cumhuriyeti izin vermeyecektir. Bunu herkes bilsin.

"Bütün yükü Türkiye'nin yüklenmesi kabul edilemez"

-Suriye meselesinin, İdlib konusunun, terörle mücadelenin bütün yükünün Türkiye'nin omuzlarına yüklenmesi ne adildir ne de doğrudur. Kabul edilemez. (İdlib'deki 12 gözlem noktası) Sayı ile ilgili değil ama takviye noktasında gerekli adımlar bundan sonra da atılmaya devam edilecek.

-Münbiç yol haritası önemli bir anlaşma, biz buna sadığız, gereğini yapacağız. Fakat eş zamanlı olarak Amerikan yönetiminin YPG ve PYD ile angajmanının devam ediyor olması bizim için ciddi bir endişe kaynağıdır. Bir tarafta Münbiç yol haritasını uygularken öbür tarafta YPG ve PYD'ye her tür silah desteğinin, finans desteğinin, siyasi desteğin, medya desteğinin verilmeye devam edilmesi kabul edilemez.

Bahçeli'nin yerel seçim açıklamaları

-İttifakın ruhuna sadık bir şekilde seçimlere doğru planlar yaptıklarını göstermesi açısından bu açıklamayı biz memnuniyetle karşılıyoruz.

-(Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi) Muhtemelen ABD dönüşü tekrar böyle bir gündemimiz olabilir."

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