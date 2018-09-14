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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Herkesin ortak kanaati çözümün askeri değil siyasi olması gerektiği

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'da gerçekleştirilen İdlib toplantısı sonrası "Herkesin ortak kanaati çözümün askeri değil siyasi olması gerektiği." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Herkesin ortak kanaati çözümün askeri değil siyasi olması gerektiği

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ev sahipliğinde Dolmabahçe Sarayı çalışma ofisinde düzenlenen Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlık toplantısı, sona erdi. Toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın toplantı sonrası basın açıklaması yaptı. Kalın'ın konuşmasından satır başları şöyle: 

- Herkesin ortak kanaati çözümün askeri değil siyasi olması gerektiği.

- İdlib, hassasiyetini korumaya devam ediyor. Bu konuda zaten bir mutabakat söz konusu. Özellikle İdlib'e yapılacak bir saldırının sonuçlarının çok ağır olacağı, hem insani krizlere yol açacağı hem yeni bir göç dalgasına sebep olacağı hem de devam etmekte olan siyasi süreçleri dinamitleyeceğine dair genel bir mutabakat var.

- Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Soçi'ye yapacağı ziyaret, sonrasındaki girişimler büyük önem arz ediyor.

- Yeni bir göç dalgası sadece Türkiye'nin yükü olmayacaktır. 

- Zirveyle ilgili olarak heyetler bu zirvenin sonuçlarını alacak ve liderlerine arz edecekler. 

- Beklentimiz tabii ki İdlib'te mevcut statünün şu haliyle korunması. Sivillerin korunması bir insani krizin çıkmaması. 

Kaynak: TRT Haber, AA

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