Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 00:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 'Geçici Aday Listesi' Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 'Geçici Aday Listesi' Resmi Gazete'de yayımlandı. Geçici Aday Listesinde; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan yer aldı.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 'Geçici Aday Listesi' Resmi Gazete'de yayımlandı.
Geçici Aday Listesinde; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan yer aldı.
Geçici listeye 29 Mart saat 17.00’ye kadar itiraz edilebilecek.
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