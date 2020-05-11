Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Hayatın normale dönmesi için atılacak yeni adımların ele alınacağı toplantıda, 19 Mayıs haftasında sokağa çıkma kısıtlamasının nasıl yapılacağı karara bağlanacak.

Seyahat kısıtlamasının uygulandığı illerin durumunun da değerlendirileceği toplantıda ayrıca, restoran, kafe ve pastanelerin durumunun masadaki ilk başlık olması bekleniyor. Bu konuda günlük vaka sayıları ve Bilim Kurulu tavsiyeleri dikkate alınacak. Salgınla mücadeledeki olumlu seyir devam ederse bu işletmeler temmuz ayından itibaren, gerekli hijyen koşullarının sağlanması ve yarı kapasiteyle çalışmak koşulu ile hizmet vermeye başlayabilecek.

Vaka sayısındaki azalış veya artışa göre bu takvimde 15 gün ilave ya da çıkarma olacak.

Sokağa çıkma uygulamasına son verilebilir

Sokağa çıkma kısıtlamaları da kabine gündeminde. Vaka sayısı burada da kriter alınacak. Olumlu seyre göre önümüzdeki ay sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına tamamen son verilebilir. 65 yaş üstüne ve 20 yaş altına uygulanan kısıtlama da aynı şekilde kaldırılabilir.

Libya ve Suriye

Dış gündemde öne çıkan başlıklar ise Libya ve Suriye olacak. Libya'da sahada yaşanan çatışmalar yakından takip ediliyor.

Suriye başlığında ise gözler İdlib'den gelen istihbarat raporlarında. Suriye'nin kuzeyinde güvenli hale getirilen bölgelere yönelik terör tehdidi üzerinde durulacak. Bu tehdide karşı alınacak tedbirler değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.