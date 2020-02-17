Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun bir diplomasi gündemi ile yarın toplanacak. Gündemin ilk sırasında İdlib var. İdlib'de yaşanan gelişmeler ve devam eden diplomasi trafiği kabine de değerlendirilecek.

Türkiye'ye yönelen göç dalgası ele alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabinenin gündeminde Moskova'ya giden Türk heyetinin temasları da olacak. Rejim güçlerinin saldırıları nedeni ile Türkiye sınırına yönelen göç hareketi de toplantıda ele alınacak.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Libya

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, Libya'daki son durum masadaki başlıklar arasında.

Beştepe'deki kabine toplantısında 5 bakanlık sunum yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığının da sunumu olacak.

Deprem bölgesindeki son durum değerlendirilecek

Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta yaşanan deprem de kabine gündeminde. Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar ve AFAD tarafından iki şehre 102 milyon lira gönderildi. Kabine toplantısında deprem bölgesine ilişkin son durumun değerlendirmesi bekleniyor.

Koronavirüs tehdidi de ele alınacak

Koronavirüs tehdidi de toplantıda ele alınacak. Çin'den gelen vatandaşların klinik testleri negatif çıktı, karantina süresi sona erdi. Sağlık Bakanlığı alınan önlemleri kabineye anlatacak.

Toplantı sonrası açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yapacak.