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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemin ilk sırasında koronavirüsle mücadele yer alıyor.
Kabinenin haftalık olağan toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü'nden başkanlık edecek.
Toplantıda, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler detaylı biçimde masaya yatırılacak.
Alınan ilave tedbirlerin sonuçları da değerlendirilecek.
Kabine toplantısında terörle mücadele ile gündemdeki ulusal ve uluslararası konuların da ele alınması bekleniyor.
Etiketler: recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanı erdoğanSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 13:09
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