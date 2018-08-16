Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Bugün Ankara’nın en önemli gündem maddelerinden biri de Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliye’sinde yapılacak toplantının ana gündemini ekonomik savaşa karşı alınacak önlemler oluşturacak.

Toplantıda, bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi konuları da gözden geçirilecek. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri menşeli bazı ürünlere uygulanan ek vergi ve bundan sonra atılacak adımlar da ele alınacak.

Terörle mücadelenin de değerlendirileceği toplantıda, yurt içi ve yurt dışında sürdürülen terör operasyonları da görüşülecek.

Kaynak: TRT Haber