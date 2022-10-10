Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi masada olacak. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak.
Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile yaklaşık 90 bin taşeron işçisinin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar görüşülecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan
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