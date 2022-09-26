Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı saat 14.30'da başladı.

Toplantıda, Ege'de Yunanistan'la yaşanan gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlar ile ekonomi başlıklarının ele alınması bekleniyor.

BM'de dünya liderlerine hitap ederken Yunanistan'a sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle son durumu değerlendirecek.

Mir ödeme sistemi ve alternatifleri değerlendirilecek

Rusya-Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Hem esir takasının ardından devam eden süreç hem de Rusya-Ukrayna savaşının diplomasi yoluyla sonlandırma çalışmaları da toplantıda ele alınacak.

Rusya'nın Mir ödeme sistemi de toplantının gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cuma ekonomi kurmaylarıyla bu sistemi görüştü. Kabine toplantısında da Mir ödeme sistemi ve alternatifleri ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

Ekonomi de kabine gündeminde

Toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirler de ele alınacak.

Terörle mücadelede son durum ele alınacak

Önce Özbekistan'da Şanghay Zirvesi ardından da ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine üyelerini temaslarıyla ilgili bilgilendirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından Millete Sesleniş Konuşması yapacak.