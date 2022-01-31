Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 15:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıkları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler.
Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun bir dış politika gündemi ile Beştepe'de saat 15.30'da başladı.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
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