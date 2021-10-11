Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Kabine toplantısının gündeminde market ve pazardaki fiyat artışları olacak. Toplantıda, Ticaret Bakanlığı'nın bir süredir sahada yaptığı çalışmaları kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor.

Koronavirüsle mücadelede son durum da ele alınacak bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre değerlendirilecek. Aşılamadaki son durum ele alınacak.

Kabine Toplantısında, bölgesel gelişmeler de tüm yönleri ile masaya yatırılacak. Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provokatif adımları sonrasında Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler değerlendirilecek.

Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alınacak.

Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar da toplantıda görüşülecek başlıklardan olacak.