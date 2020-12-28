Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yılın son kabine toplantısı, saat 15.00'te başladı.

Toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele. Salgınla mücadeledeki son durum, yeni tedbirler ve aşı takvimi ele alınıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda kapsamlı bir sunum yapacak. Türkiye geneline ilişkin tablo son veriler eşliğinde değerlendirilecek. Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınan tavsiye kararlarını kabine üyeleri ile paylaşacak.

Toplantı sonrasında gözler açıklanacak yeni tedbirlerde olacak. Çin ve Almanya'dan getirilecek aşılarla ilgili uygulama takvimine de toplantıda son şekli verilecek.