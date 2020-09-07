Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15.20'de toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın toplantıda sunum yapması bekleniyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler, KKTC ile ortak tatbikat ve NATO'nun Yunanistan gerginliği azaltmak için yaptığı girişimler ele alınacak.

Yine Libya'da yaşanan gelişmeler ve Erdoğan'ın Libya Başbakanı Fayiz el Serrac ile yaptığı görüşme de diplomasi başlığında değerlendirilecek konular arasında yer alıyor.

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ise koronavirüsle mücadele olacak.

Son dönemde artan koronavirüs vakalarına karşı alınabilecek yeni tedbirler de masaya yatırılacak.

Toplantıda ayrıca ekonomideki gelişmeler, sel felaketinin vurduğu Giresun'da yürütülen çalışmalar da ele alınacak.