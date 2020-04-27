Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya Huber Köşkü'nden başkanlık ediyor.

Beşinci kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele.

Hastalığın seyri, alınan tedbirler ve etkileri detaylı olarak ele alınacak.

Salgının ekonomik etkileri ile ulusal ve uluslararası ilişkiler de değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "ulusa sesleniş konuşması" yapması bekleniyor.