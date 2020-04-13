Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündemin ilk sırasında koronavirüsle mücadele yer alıyor.
Kabinenin haftalık olağan toplantısı video konferans yöntemiyle yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü'nden başkanlık ediyor. Toplantıda, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler detaylı biçimde ele alınıyor.
Salgına karşı hafta sonu 31 şehirde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve alınan diğer tedbirlerin de toplantıda değerlendirildiği belirtiliyor.
Kabine toplantısında ayrıca, terörle mücadele, ulusal ve uluslararası gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması da öngörülüyor.
Etiketler: video konferans Cumhurbaşkanlığı KabinesiSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 15:19
Sıradaki Haber
Sokağa çıkma yasağının ardından hareketlilik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz