Kabinenin haftalık olağan toplantısı video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü'nden başkanlık ediyor. Toplantıda, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler detaylı biçimde ele alınıyor.

Salgına karşı hafta sonu 31 şehirde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve alınan diğer tedbirlerin de toplantıda değerlendirildiği belirtiliyor.

Kabine toplantısında ayrıca, terörle mücadele, ulusal ve uluslararası gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması da öngörülüyor.