Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, saat 16.40'ta başlayan toplantıda, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sunumları olacak.

Toplantıda, İdlib'deki son durum, Türkiye sınırına yönelik göç hareketliliği ve yapılacaklar, terörle mücadele gibi konular gündeme gelecek.