Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, saat 16.40'ta başlayan toplantıda, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sunumları olacak.
Toplantıda, İdlib'deki son durum, Türkiye sınırına yönelik göç hareketliliği ve yapılacaklar, terörle mücadele gibi konular gündeme gelecek.
Son Haberler
- 17:13
- 17:05
- 17:05
- 17:04
- 17:00
Sıradaki Haber
Gezi davasında 9 sanığın beraatine karar verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz