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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı04 Kasım 2019 Pazartesi 03:12 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 16:41
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.05'te başladı.
Öncelikli başlık Suriye
Masada öncelik Suriye konusu olacak. Güvenli Bölge'nin oluşturulmasında izlenecek yol haritası, mutabakatlar sonrası alınacak tutum, mayın temizleme çalışmaları gündemi oluşturuyor.
Toplantıda terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik devam eden operasyonların da değerlendirilmesi bekleniyor.
Ekonomi de ele alınacak
Ekonomide yaşanan son gelişmeler ve önümüzdeki süreçte atılması muhtemel adımlar da görüşülecek olası gündem maddelerinin arasında yer alıyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: suriye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi beştepe