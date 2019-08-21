Toplantının gündeminde HDP'li üç belediye başkanının görevden uzaklaştırılması, Suriye'nin kuzeyinde barış koridoru oluşturulması, İdlib'teki son gelişmeler ile orman yangınları olacak.

Beştepe'deki toplantıda Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin süreç gündemde olacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu konu ile ilgili ayrıntılı sunum yapacak.

Güvenli bölge görüşülecek

Terörle mücadeledeki son durum ve İdlib'teki gelişmeler de ele alınacak. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge ile ilgili çalışmalar da masada olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Koridoru oluşturulması süreci hakkında kabineye bilgi verecek.

Orman yangınları gündemde

İzmir ve Muğla'da birbiri ardına meydana gelen orman yangınları da kabinenin gündeminde olacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sunum yapacak. Toplantıda yangının oluşturduğu tahribat ve tahribatın giderilmesi yönünde atılacak adımlar görüşülecek.

Toplantıda ayrıca, uzlaşmazlıkla sonuçlanan memur maaş zammı görüşmeleri olacak.

Kaynak: TRT Haber