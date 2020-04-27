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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak.
Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Toplantıda, Koronavirüs ile mücadelede Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi ve Mayıs ayında da sokağa çıkma kasıtlamalarına devam edilip edilmeyeceğine karar verilmesi bekleniyor.
Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
Etiketler: Kabine toplantısıSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 09:14
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