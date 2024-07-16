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TRT Haber 16.07.2024 17:33

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi

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Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
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