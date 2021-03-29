Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Toplantıda, vaka artışları analiz edilecek. Yoğun bakım ve entübe hasta sayıları karşılaştırılacak. Mutasyonlu virüsün seyri izlenecek. Kademeli normalleşmede 1 aylık süreç değerlendirilecek. Tedbirlerin esnetilmesinin Türkiye'nin koronavirüs tablosuna yansımasına bakılacak. Elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınacak.

Tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sunumda olacak. Bilim Kurulu tavsiye kararları kabine üyeleri ile paylaşılacak. Yüz bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka artışı sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak. Salgının sağlık başta olmak üzere eğitime, ekonomiye ve sosyal hayata etkileri ele alınacak. Tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

Aşı çalışmalarındaki son durum görüşülecek

Aşılamadaki son durum da değerlendirilecek. Yol haritası üzerinde durulacak. Bu hedefe ulaşmak için Çin, Almanya ve Rusya başta olmak üzere yurtdışından aşı tedariki ve yerli aşı çalışmalarındaki son durum görüşülecek.

Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyu ile paylaşacak.