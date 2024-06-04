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Gündem
TRT Haber 04.06.2024 16:14

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.00'da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Kurban Bayramı tatilinin ele alınması bekleniyor.

Beştepe'deki toplantıda, ekonomi programı da ele alınacak. Alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin taleplerin sonuçları da toplantıda değerlendirilecek.

9'uncu Yargı Paketi gündemde

Kabine Toplantısı'nın bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak.

Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor.

Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak. 

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan
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